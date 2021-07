Thessa Lacovich | chi è la fidanzata di Manuel Locatelli Tutto quello che c’è da sapere sulla coppia

(Di venerdì 2 luglio 2021) Con le proprie prestazioni all’Europeo,sta facendo sempre più parlare di sé. Fuori dal campo però non tutti sanno che da 4 anni è impegnato in una relazione condel centrocampista della nazionale Italiana., vita privata e la dedica diDopo la doppietta segnata contro la Svizzera, in molti hanno cercato di interpretare le esultanze di. L’azzurro, rivolgendosi ...

Advertising

gossipblogit : Thessa Lacovich: chi è, età, Instagram della fidanzata di Manuel Locatelli -

Ultime Notizie dalla rete : Thessa Lacovich

Corriere dell'Umbria

View on Instagram View on Instagram Il suo portafortuna si chiamaA lei, la bella, ha dedicato l esultanza in Eurovisione per i gol durante la partita contro la Svizzera del ...Il centrocampista (prima del Milan e poi del Sassuolo) esono fidanzati da più di quattro anni. La storia d'amore tra Manuel Locatelli eManuel Locatelli e...Thessa Lacovich è la fidanzata di Manuel Locatelli. Giovane, studentessa e dalla vita privata estremamente riservata. Tutto si di lei e sulla coppia ...Thessa Lacovich è la fidanzata di Manuel Locatelli , centrocampista della Nazionale che bene sta facendo in questo Europeo di calcio.