Stampanti 3D per creare oggetti su misura alle Unità spinali di Torino, Alessandria e Novara (Di venerdì 2 luglio 2021) Si potranno avere forchette, spazzole, pomelli, contenitori e molto altro studiati apposta per le esigenze delle persone con disabilità Leggi su lastampa (Di venerdì 2 luglio 2021) Si potranno avere forchette, spazzole, pomelli, contenitori e molto altro studiati apposta per le esigenze delle persone con disabilità

Advertising

ascochita : RT @Twittytwitty17: @Miti_Vigliero No Aspetto un commento del signor Sansa e degli straccioni 5S nelle istituzioni liguri sull'inopportunit… - Miti_Vigliero : RT @Twittytwitty17: @Miti_Vigliero No Aspetto un commento del signor Sansa e degli straccioni 5S nelle istituzioni liguri sull'inopportunit… - Twittytwitty17 : @Miti_Vigliero No Aspetto un commento del signor Sansa e degli straccioni 5S nelle istituzioni liguri sull'inopport… - ElettTech : Nuovo fotomicrosensore riflettente (PMS, photomicrosensor) da @OmronEurope eccezionalmente compatto #PMS… - cesco_78 : @InfoCanini @falconelucifero @ITSquOd @TheBoinc in azienda ho sempre avuto, dal 2002 in avanti, quei cosi carissimi… -