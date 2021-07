Sossio e Ursula in piena crisi | ma l’amore stavolta non c’entra

(Di venerdì 2 luglio 2021)dopo Uomini e Donne Avevamo lasciatoAruta, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne nonché protagonista di una fortunata edizione di Temptation Island, alle prese con la nuova vita. Il lavoro in un supermercato lo aveva allontanato dal mondo dello spettacolo ma non dalla suaBennardo, conosciuta proprio L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

infoitcultura : UeD Sossio senza freni: attacco a Ciavarro e le ambizioni tv di Ursula - Quellicometeli1 : @blogtivvu Che ursula voglia erigersi ad esperta di dinamiche di coppia,ma anche no. La sua partecipazione a… - GossipItalia3 : UeD Sossio senza freni: attacco a Ciavarro e le ambizioni tv di Ursula #gossipitalianews - infoitcultura : Sossio Aruta su Ursula svela: “A Temptation Island volevo fargliela pagare” - SCRIGNOMAGICO : #TemptationIsland Valentina è una via di mezzo tra Ursula (di Sossio) e la Marchesa d'Aragona... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sossio Ursula

Crisi economica perdopo il Grande Fratello Vip Sono incappato in uno di quei periodi particolari, dove le notizie negative arrivano tutte insieme, così come è sempre stato nella mia ...La pandemia ha avuto delle conseguenze negative anche suAruta eBennardo . La coppia ha infatti contratto il coronavirus e ha passato giornate brutte, ma fortunatamente adesso sta bene., però, ha perso il posto di lavoro. I due si sono ...Sossio e Ursula confessano di attraversare un momento di crisi, ma stavolta il loro amore non è in pericolo: c'entrano difficoltà economiche ...Ursula Bennardo ha commentato in maniera piuttosto pungente Tommaso e Valentina, coppia di Temptation Island 2021. La compagna di Sossio Aruta ha la stessa età della fidanzata del programma delle tent ...