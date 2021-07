Petrolio: sopra 75 dollari, conserva guadagni dopo Opec+ (Di venerdì 2 luglio 2021) Le quotazioni del Petrolio si mantengono sopra quota 75 dollari dopo lo slittamento di una decisione su un aumento della produzione al centro ieri di una riunione Opec+. Il Wti passa di mano a 75,18 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) Le quotazioni delsi mantengonoquota 75lo slittamento di una decisione su un aumento della produzione al centro ieri di una riunione. Il Wti passa di mano a 75,18 ...

fisco24_info : Petrolio: sopra 75 dollari, conserva guadagni dopo Opec+: Brent a 75,74 dollari - Idontsellnio : #petrolio up up up...se chiude sopra i 75 e #gte non fa almeno +7/+8...vendo tutto e abbandono la nave?????????? - G_DiVittorio : Petrolio sopra 76 dollari all'Opec prevalgono i Falchi, voci in attesa del comunicato finale, circolano voci di un… - holertogni : @repubblica sconfitta di Exxon e sentenza contro Shell questa è una buona notizie i giganti del petrolio non… - JohnHard3 : @dukana2 nei grafici qui sopra si vede che al crescere dei prezzi del petrolio cresce anche il prezzo delle azioni…