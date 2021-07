Operatori sanitari non vaccinati, 2.500 devono ancora giustificarsi (Di venerdì 2 luglio 2021) Lettere dell’Ats ai ritardatari che dovranno dare spiegazioni. Sono il 5% dei camici bianchi tenuti a immunizzarsi. Rischiano sanzioni. Dalla prossima settimana partirà il secondo invito. Cinque giorni per rispondere. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 2 luglio 2021) Lettere dell’Ats ai ritardatari che dovranno dare spiegazioni. Sono il 5% dei camici bianchi tenuti a immunizzarsi. Rischiano sanzioni. Dalla prossima settimana partirà il secondo invito. Cinque giorni per rispondere.

SkyTG24 : Covid, in Alto Adige sospesi i primi 115 operatori sanitari non vaccinati - emergency_ong : #Covid19, denuncia di @emergency_ong e @OxfamItalia: '#Africa senza mezzi di fronte a terza ondata, servono… - CalabriaTw : Dopo 258 giorni la #mascherina all'aperto non è più obbligatoria. Questo è stato possibile grazie allo sforzo di tu… - lilith975 : RT @GuidoDeMartini: ?? SOSPESI! ?? Da domani 115 operatori sanitari non vaccinati in Alto Adige non si potranno più presentare al loro posto… - Penny73070896 : @ladyonorato Forse è il caso di togliere dal commercio questi vaccini annesso l'obbligo riservato agli operatori sa… -