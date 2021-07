Offerte Very Mobile: Minuti, sms e 200 gb da 6.99€ (Di venerdì 2 luglio 2021) Oggi ci dedichiamo alle nuove Offerte Very Mobile e in particolare alla nuova gamma di Offerte estive del gestore che ha deciso di raddoppiare i GIGA per le sue Offerte. Questa iniziativa si chiama GIGAx2 e ci terrà compagnia fino al 31 agosto, permettendoci di avere per due mesi, gb raddoppiati. Ma vediamo nel dettaglio la promo GIGAx2. GIGAx2: Chi può avere le nuove Offerte Very Mobile Per i clienti ILIAD, POSTE Mobile, COOPVOCE, FASTWEB e altri 50 Giga x2, quindi 100Giga per i primi 2 mesi Minuti e messaggi ... Leggi su promotelefoniche (Di venerdì 2 luglio 2021) Oggi ci dedichiamo alle nuovee in particolare alla nuova gamma diestive del gestore che ha deciso di raddoppiare i GIGA per le sue. Questa iniziativa si chiama GIGAx2 e ci terrà compagnia fino al 31 agosto, permettendoci di avere per due mesi, gb raddoppiati. Ma vediamo nel dettaglio la promo GIGAx2. GIGAx2: Chi può avere le nuovePer i clienti ILIAD, POSTE, COOPVOCE, FASTWEB e altri 50 Giga x2, quindi 100Giga per i primi 2 mesie messaggi ...

