"Non so se sono pronta". Roberta, clamoroso addio a Uomini e donne? Uno sfogo drammatico (Di venerdì 2 luglio 2021) Stop. Attriti e cambi di programma. A Uomini e donne potrebbe arrivare un altro cambiamento con l'addio di Roberta Di Padua. "Non so se sono pronta", svela in una recente intervista che sta facendo il giro di tutti i siti. Quindi a settembre potremmo non vederla. "Non so che effetto potrebbe farmi lo studio, e magari correre il rischio di rivedere qualcuno o parlare di Riccardo". La sua storia con Riccardo Guarnieri è stata una profonda ferita. Il peggio, però, è alle spalle, ma non si parla (almeno per adesso) di un suo ritorno. "Ci sono alti e bassi, ma sta ...

