Napoli, in ospedale per un esame vuole una barella per distendersi e aggredisce un operatore con calci e testate (Di venerdì 2 luglio 2021) I carabinieri della stazione di Napoli Ponticelli sono intervenuti questa notte intorno all'una nel Pronto soccorso dell'ospedale del Mare. Uno degli operatori socio sanitari di turno era stato appena ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 luglio 2021) I carabinieri della stazione diPonticelli sono intervenuti questa notte intorno all'una nel Pronto soccorso dell'del Mare. Uno degli operatori socio sanitari di turno era stato appena ...

Advertising

mattinodinapoli : Ospedale del Mare, pretende la barella al rifiuto testate e calci a un infermiere - anteprima24 : ** Gli negano la #Barella per stendersi, 38enne aggredisce un dipendente dell'ospedale ** - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie A #Napoli aggredisce operatore in ospedale - - leggoit : Napoli, in ospedale per un esame vuole una barella per distendersi e aggredisce un operatore con calci e testate - EugenioBernar10 : RT @FondazioneABIO: Album e figurine Amici Cucciolotti - Pizzardi Editore SpA sono arrivati nei nostri reparti! Un dono dal grande valore a… -