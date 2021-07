Mourinho: “Voglio creare una Roma vincente” (Di venerdì 2 luglio 2021) José Mourinho arriva a Roma e fissa il primo obiettivo della sua nuova missione. Anzi, i primi due obiettivi: “Vogliamo creare una Roma vincente, ma vogliamo anche creare un futuro vincente”. “Non vogliamo che il successo sia un momento isolato. Un momento che, ovviamente, tutti si godrebbero. Non vogliamo che ci siano conseguenze negative. Vogliamo creare qualcosa che duri nel tempo. Vogliamo iniziare a organizzare al meglio il club in ogni area che abbia a che fare con la squadra”, sono le prime parole del nuovo tecnico giallorosso. “Abbiamo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021) Joséarriva ae fissa il primo obiettivo della sua nuova missione. Anzi, i primi due obiettivi: “Vogliamouna, ma vogliamo ancheun futuro”. “Non vogliamo che il successo sia un momento isolato. Un momento che, ovviamente, tutti si godrebbero. Non vogliamo che ci siano conseguenze negative. Vogliamoqualcosa che duri nel tempo. Vogliamo iniziare a organizzare al meglio il club in ogni area che abbia a che fare con la squadra”, sono le prime parole del nuovo tecnico giallorosso. “Abbiamo ...

