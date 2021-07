Migranti | motovedetta libica spara su un barcone | video

(Di venerdì 2 luglio 2021) Ieri un, con a bordo una sessantina di persone dirette a Lampedusa, è stato attaccato da unadella guardia costiera. Il filmato ripreso da Seabird, un veicolo della Sea Watch, mostra gli spari ed il momento in cui latenta lo speronamento. Secondo Sea Watch, il mezzo di Tripoli è stato donato alla Libia dall'Italia nel maggio del 2017. Nonostante l'attacco, le 63 persone a bordo sono riuscite a fuggire all'attacco dellaRas Jadir e ad arrivare a Lampedusa. Credit: Twitter @Seawatchitaly Guarda tutti iAssalto di ...

... la motovedetta libica Ras Jadir , una delle quattro donate dall'Italia a Tripoli, si è avvicinata a un barcone sparando alcuni colpi in aria come avvertimento. "Spari sui migranti": cos'è successo ...Le immagini girate da un aereo di Sea Watch sono agghiaccianti e mostrano il deliberato tentativo di fermare ad ogni costo una imbarcazione carica di migranti da parte di una motovedetta libica a 45 ...