Michelle Hunziker, ultimo giorno in barca: in costume è pazzesca (Di venerdì 2 luglio 2021) Incantevole Michelle Hunziker baciata dal sole mentre si gode l’ultimo giorno in barca. Il suo gesto rivolto ai follower fa sognare… E’ tempo di vacanze, sole e relax soprattutto per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 2 luglio 2021) Incantevolebaciata dal sole mentre si gode l’in. Il suo gesto rivolto ai follower fa sognare… E’ tempo di vacanze, sole e relax soprattutto per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

statodelsud : Vacanze in Italia: Michelle Hunziker, gli scatti delle sue vacanze alle Eolie - Pino__Merola : Vacanze in Italia: Michelle Hunziker, gli scatti delle sue vacanze alle Eolie - VanityFairIt : La showgirl ha lasciato a casa il marito Tomaso Trussardi e le piccole Celeste e Sole per concedersi una crociera c… - PasqualeMarro : #MichelleHunziker contro il marito: “Non esistiamo più” - Paola63689975 : RT @MasterAb88: Giovedì la serata EVENTI Previsti spettacoli con IVA Zanicchi, Claudio Baglioni, Renato Zero, MICHELLE Hunziker, Feliciss… -