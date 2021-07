LIVE F1 | GP Austria 2021 in DIRETTA | scatta la FP2 | tutti a caccia di Max Verstappen!

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.57 Pochi istanti al via della FP2. Siamo pronti per sessanta minuti di sessione davvero importanti che ci permetteranno di capire come si adatteranno le monoposto al time attack e alla simulazione di passo gara. 14.54 Al momento al Red Bull Ring il cielo continua a essere dominato dalle nuvole, ma la pioggia rimane assente. Il rischio è elevato, per cui vedremo i piloti iniziare subito a forzare in questa FP2. Temperatura di 18°. 14.51 Ottima mattinata anche per Alpha Tauri, soprattutto con Yuki Tsunoda, e Alfa Romeo, con Kimi Raikkonen. Ora di lavoro particolare, invece, per la Mercedes, che ha badato molto al ...