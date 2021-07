LIVE F1 | GP Austria 2021 in DIRETTA | scatta la FP1 | tutti a caccia di Max Verstappen!

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.36 Cancellato il crono di Gasly, passa a condurre Verstappen in 1:06.640 con 112 millesimi su Perez e 235 su Leclerc. Quarto Sainz a 301. 11.35 In questa FP1 stanno girando il cinese Zhou al posto di Alonso in Alpine, e Ilott al posto di Giovinazzi in Alfa Romeo, quindi Nissany in Williams anzichè di Russell. 11.34 Sergio Perez fa segnare il primo crono in 1:06.752 ma Pierre Gasly lo supera subito in 1:06.375. Quarto Leclerc a mezzo secondo. 11.33 Splendida la cornice di pubblico con i tifosi di Verstappen che monopolizzano le tribune. Hamilton dà il via al suo primo giro con le nuove gomme Pirelli che saranno ...