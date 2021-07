L’estate è caldo, zanzare, musica reggaeton e l’immancabile tormentone di Enrique Iglesias. Arriva “Me pasé” (Di venerdì 2 luglio 2021) Entrata oggi in rotazione radiofonica ed è disponibile in digitale “ME pasé” (https://EnriqueIglesiasfarruko.lnk.to/MePase), il nuovo singolo del re del pop latino definito da Billboard come “l’artista latino più grande di tutti i tempi” Enrique Iglesias, in collaborazione con la star del reggaeton FARRUKO. “ME pasé” è un concentrato di energia che riesce a catturare la magia senza pari che ha reso Enrique Iglesias una celebre icona mondiale nel corso di oltre due decenni. Costruita sulla base di una straordinaria melodia elettrica, la ... Leggi su domanipress (Di venerdì 2 luglio 2021) Entrata oggi in rotazione radiofonica ed è disponibile in digitale “ME” (https://farruko.lnk.to/MePase), il nuovo singolo del re del pop latino definito da Billboard come “l’artista latino più grande di tutti i tempi”, in collaborazione con la star delFARRUKO. “ME” è un concentrato di energia che riesce a catturare la magia senza pari che ha resouna celebre icona mondiale nel corso di oltre due decenni. Costruita sulla base di una straordinaria melodia elettrica, la ...

