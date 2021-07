L’estate al Parco Archeologico di Paestum e Velia: tutti gli appuntamenti (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Al via la programmazione estiva del Parco Archeologico di Paestum e Velia che, anche quest’anno, apre i cancelli delle due aree archeologiche magno-greche oltre il consueto orario di apertura, dalle ore 20:00 alle ore 23:00. Si parte sabato 3 Luglio 2021 con la “Notte europea dei Musei” e si continua nei mesi estivi fino al 5 settembre 2021 con gli eventi “Paestum e Velia by Night”. Previste visite libere al Santuario meridionale di Paestum e alla città bassa di Velia e, su prenotazione, visite animate con ospiti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Al via la programmazione estiva deldiche, anche quest’anno, apre i cancelli delle due aree archeologiche magno-greche oltre il consueto orario di apertura, dalle ore 20:00 alle ore 23:00. Si parte sabato 3 Luglio 2021 con la “Notte europea dei Musei” e si continua nei mesi estivi fino al 5 settembre 2021 con gli eventi “by Night”. Previste visite libere al Santuario meridionale die alla città bassa die, su prenotazione, visite animate con ospiti ...

