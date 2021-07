Leclerc ottimista | ' Le FP2? Non è quella la vera Ferrari'

Advertising

sportli26181512 : F1, Leclerc dopo le prove del GP Austria: 'Libere positive, il passo gara è buono': Nonostante il 16° posto nelle p… -

Ultime Notizie dalla rete : Leclerc ottimista

Non è tutto vero quello che abbiamo visto nelle FP del GP Austria di F1, è questa la sintesi estrema del pensiero dei piloti Ferrari dopo le Libere del venerdì. Charlessecondo e poi sedicesimo, Carlos Sainz terzo e poi tredicesimo. Ma... Le Ferrari nel pomeriggio hanno lavorato soprattutto sulla confidenza con la nuova struttura delle gomme Pirelli, tra l'...Settimo tempo per Charlessull'unica Ferrari qualificata al Q3. Delusione per Carlos Sainz, ... Decisamente menoLewis Hamilton: "Complimenti a Verstappen che è stato velocissimo in ...Verstappen parte ancora davanti, accanto c’è Hamilton. Flop di Sainz e Leclerc, l’unica speranza della Rossa è la strategia ...Verstappen in pole al gp di Stiria, Leclerc 7° e Sainz 12°, Blogtaormina News - L'informazione da Taormina al mondo ...