L’app del fenomeno Gamestop vuole approdare in Borsa

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il dado è tratto, Robinhood prepara la quotazione in. La compagnia di trading ha presentato i documenti alla Sec, autorità di controllo dellaamericana, per sbarcare sul Nasdaq dove punta a raccogliere 100 milioni di dollari al debutto. I cofondatori e ad Vlad Tenev e Baiju Bhatt hanno dunque compiuto il passo, sia pure tre mesi dopo rispetto ai rumors che prevedevano questa mossa già entro marzo. Finita al centro della mania delle azioni meme lo scorso gennaio, la piattaforma di trading ha sperimentato un aumento del 151% di account collegati al conto in banca, dai 7,2 milioni del marzo 2020 a 18 milioni nel giro di un anno. Le attività degli ...