Kroos dice addio alla nazionale a 31 anni | “Voglio concentrarmi sul Real Madrid e la famiglia”

(Di venerdì 2 luglio 2021) Toni, centrocampista del, ha annunciato il suo ritiro dtedesca con un post su Instagram. Ho giocato con la Germania 106 volte e non ci sarà un’altra partita. Mi sarebbe piaciuto molto e per questo ho fatto il possibile, per giocarne 109 e vincere gli Europei, perché la decisione di fermarmi con laera stata già presa tempo fa. Avevo già deciso di non essere disponibile per i Mondiali del 2022 in Qatar. Principalmente perchéal meglio sui miei obiettivi col...

... mette subito in chiaro Tonisuoi social network, " ho giocato per 106 volte con la Germania e non ci sarà un'altra volta ". Così il talento tedesco del Real Madridaddio alla nazionale ...E' ufficiale, il centrocampista della Germania e del Real Madrid, Toniaddio alla nazionale. "Ho giocato per la Germania 106 volte. Non ci sarà un'altra occasione". Così, con un lungo post via Instagram, Toniannuncia il suo ritiro dal calcio ...L’annuncio di Kroos sui social: “Decisione presa da tempo. Vorrei ringraziare in particolare Low. Mi ha reso un campione del mondo” ...Dopo la delusione cocente legata all'eliminazione dall'Europeo, arrivano altre pessime notizie per la Germania: Kross dice addio ...