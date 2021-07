Kate Middleton torna a Wimbledon: blazer blu e gonna a pois di tendenza (Di venerdì 2 luglio 2021) Kate Middleton torna a Wimbledon e lo fa presentando con un look estremamente elegante che punta sulla gonna midi a pois bianchi, firmata Alessandra Rich, dando di nuovo prova di estrema eleganza. L’ultima volta che abbiamo visto Kate nel Royal Box di Wimbledon era il 2019 e con lei c’era Meghan Markle. Già si respirava un’aria tesa, ma le due cognate cercarono di salvare le apparenze mostrandosi in sintonia tra loro. Nel 2020 il torneo fu sospeso a causa del Covid, ma per celebrarlo la Duchessa si collegò in video con Andy Murray per una chiacchierata con ... Leggi su dilei (Di venerdì 2 luglio 2021)e lo fa presentando con un look estremamente elegante che punta sullamidi abianchi, firmata Alessandra Rich, dando di nuovo prova di estrema eleganza. L’ultima volta che abbiamo vistonel Royal Box diera il 2019 e con lei c’era Meghan Markle. Già si respirava un’aria tesa, ma le due cognate cercarono di salvare le apparenze mostrandosi in sintonia tra loro. Nel 2020 il torneo fu sospeso a causa del Covid, ma per celebrarlo la Duchessa si collegò in video con Andy Murray per una chiacchierata con ...

