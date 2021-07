Italia-Iraq: Draghi riceve a P.Chigi Al-Kadhimi (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Il premier, Mario Draghi, sta incontrando a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio della Repubblica dell'Iraq, Mustafa Al-Kadhimi, accolto dal picchetto d'onore nel cortile del Palazzo che ospita la presidenza del Consiglio. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Il premier, Mario, sta incontrando a Palazzoil presidente del Consiglio della Repubblica dell', Mustafa Al-, accolto dal picchetto d'onore nel cortile del Palazzo che ospita la presidenza del Consiglio.

Ultime Notizie dalla rete : Italia Iraq Di Maio and Conte made a huge mistake in Dubai ... essential for our missions in Afghanistan, Iraq and Kuwait), marginalized in business, ostracised ... Dubai, l'Italia chiede alla Germania l'elenco degli evasori Dopo la Francia che si è già fatta ...

Il disastro a Dubai di Di Maio e Conte ... l'Italia si ritrova al livello più basso delle relazioni con gli Emirati, punita sul piano ... indispensabile per le nostre missioni in Afghanistan, Iraq, Kuwait), emarginata negli affari, boicottata ...

Raid Usa e russi tra Iraq e Siria dove l'Islamic State non è mai morto Raid Usa e russi tra Iraq e Siria dove l'Islamic State non è mai morto. L' IS-Dawla Islamiyya' è tornato per imporre la sua legge, .... Secondo diverse fonti, sei miliziani iracheni e un bambino sareb ...

