Inter e Roma | l’annuncio ufficiale che spegne i sogni dei tifosi

Advertising

Roberto87221145 : @pulcinella77 @Marcello_Fsc L atalanta con musso koopmainer boga vince lo scudetto. Condizione fondamentale è tener… - serieAnews_com : - petitoblu : @OfficialASRoma Complimenti alla Roma per l'acquisto di uno degli allenatori più vincenti. Per lui l'Inter era fami… - RegazzoniEnrico : @turi_san01 @NicoSchira Ma non solo all'Inter anche alla Roma se ricordo bene hanno chiesto sopra i 30 - Tacconellimano1 : @MProchnost @SkySport peccato che a roma inter e milan ,l'udinese chiedeva il doppio -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Roma

Da più parti però arriva l'ipotesi di fissare lento per fine della settimana prossima: inizio del ritiro dellaprobabilmente il 7 luglio. (agg Michela Colombo) Calciomercato/ Bellerin per ...CONCORRENZA BRUCIATA - Seguito dae Napoli, coi nerazzurri che ci pensavano per il dopo Handanovic , quindi dalla prossima stagione, alla fine è andato all'Atalanta, in una Dea che ...Roma, 2 lug. "Sottoscrivere con Orban e Le Pen un manifesto chiaramente antieuropeista è legittimo purché poi non si voglia passare per sostenitori dei valori e ...Per parlare di Roma a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex difensore Fabio Petruzzi. Spalletti a Napoli e Mourinho a Roma, quale può migliorare di più la squadra? "Sicuramente Mou ...