Il Milan vuole scippare un giovane talento al Barcellona (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Milan sfida il Barcellona e diversi club europei per la stella della Sampdoria Mikkel Damsgaard, gioiello della Danimarca in questi europei Le prestazioni di Mikkel Damsgaard in questi Europei non sono passate inosservate ed il giocatore della Sampdoria sta sostituendo al meglio lo ‘sfortunato’ Christian Eriksen fermato a causa di un problema al cuore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 luglio 2021) Ilsfida ile diversi club europei per la stella della Sampdoria Mikkel Damsgaard, gioiello della Danimarca in questi europei Le prestazioni di Mikkel Damsgaard in questi Europei non sono passate inosservate ed il giocatore della Sampdoria sta sostituendo al meglio lo ‘sfortunato’ Christian Eriksen fermato a causa di un problema al cuore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : #Bakayoko in scadenza con il #Chelsea. Offerto il rinnovo da parte dei Blues ma lui vuole il #Milan e per ora ha ri… - MarcoVerduz : RT @GiovaB95: Mi devo togliere da Twitter, non posso leggere gente che vuole tadic al Milan a 32 anni non ha mai combinato nulla in carrier… - Lucaaffigi : RT @GiovaB95: Mi devo togliere da Twitter, non posso leggere gente che vuole tadic al Milan a 32 anni non ha mai combinato nulla in carrier… - viticoespina : RT @86_longo: #Tonali vuole solo il #Milan, un dettaglio importante - InterFenway : RT @Smgii1908: 33 anni. Stanno facendo all in, elio vuole liberarsi del Milan quanto prima -

Ultime Notizie dalla rete : Milan vuole James Rodriguez al Milan?/ Calciomercato, trattativa con Everton: colpo da 10 milioni James Rodriguez al Milan per colmare il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu . Questa la scelta fatta dal club rossonero ... Il calciatore colombiano vuole rilanciarsi lontano dall' Everton , la società ...

Sì all'offerta del Milan: conferme sul trequartista Ecco le ultime news in merito Trova conferme anche in Spagna la notizia che vuole James Rodriguez ad un passo dal vestire la maglia numero dieci del Milan. Dal Sudamerica le voci si sono fatte sempre ...

Milan, via alle cessioni: Maldini vuole incassare 60 milioni di euro Virgilio Sport Icardi torna a Milano con Wanda e scatena i tifosi di Inter e Milan: “Vieni da noi” Mauro Icardi è in vacanza con sua moglie Wanda Nara nella loro abitazione milanese, acquistata quando l’argentino vestiva ancora la maglia dell’Inter ...

Inter, serve un altro addio: sarà Skriniar? Skriniar è finito nel mirino del Tottenham. Paratici vuole fare spese in Italia e ha chiesto informazioni sullo slovacco. Marotta non vorrebbe effettuare altre cessioni dopo quella di Hakimi diretto a ...

James Rodriguez alper colmare il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu . Questa la scelta fatta dal club rossonero ... Il calciatore colombianorilanciarsi lontano dall' Everton , la società ...Ecco le ultime news in merito Trova conferme anche in Spagna la notizia cheJames Rodriguez ad un passo dal vestire la maglia numero dieci del. Dal Sudamerica le voci si sono fatte sempre ...Mauro Icardi è in vacanza con sua moglie Wanda Nara nella loro abitazione milanese, acquistata quando l’argentino vestiva ancora la maglia dell’Inter ...Skriniar è finito nel mirino del Tottenham. Paratici vuole fare spese in Italia e ha chiesto informazioni sullo slovacco. Marotta non vorrebbe effettuare altre cessioni dopo quella di Hakimi diretto a ...