Governo | Boccia | ' nessuna maggioranza diversa da quella attuale'

Roma, 2 lug (Adnkronos) - "E' evidente che c'è nel Paese un tentativo di bonificare Salvini e la Lega, a più livelli degli apparati del sistema politico. Salvini finge di essere diventato democratico ma sostiene Orban, sui territori a braccetto con la Meloni dicono le stesse cose: fili spinati, Europa matrigna e cattiva, l'Italia deve fare da se. Massimo sostegno a Draghi, garante del Governo nato da una richiesta di Mattarella, ma nessuna maggioranza diversa da quella attuale, sarebbe una'altra stagione politica". Lo ha detto Francesco Boccia a Rainews 24.

