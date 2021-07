Figliuolo al Giglio conclude campagna vaccinale isole covid - free

(Di venerdì 2 luglio 2021) Si è conclusa simbolicamente all'isola del, alla presenza del commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo, la vaccinazione di tutti gli abitanti delleminori in ...

Si è conclusa simbolicamente all'isola del, alla presenza del commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo, la vaccinazione di tutti gli abitanti delle isole minori in Italia. 'Noi oggi, qui al, concludiamo ...Covid, il generaleal: "Vaccini sufficienti per 500mila dosi al ...Roma, 2 lug. (askanews) - Si è conclusa simbolicamente all'isola del Giglio, alla presenza del commissario straordinario per l'emergenza ...Dalle ultime stime effettuate la variante Delta quadruplica il suo livello di presenza sul territorio italiano, rilevata in 16 regioni.