Estendere la normativa sul whistleblowing anche alla magistratura. Serve una legge specifica che porti ad un sistema di verifiche più efficace

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 luglio 2021) 29 maggio 2019 scoppia il caso che vede coinvolto l’oramai ex magistrato Luca Palamara. Uno scandalo che apre una ferita profonda in seno all’assetto costituzionale. La, indipendente ed imparziale, si è mostrata vulnerabile, influenzabile, contribuendo ad alimentare quel clima di profonda sfiducia per l’Autorità giudiziaria che da tempo pervade l’opinione pubblica. Nonostante la gravità dei fatti, l’Anac, nel redigere le proprie linee guida sull’applicazione della179/2017 in materia di, perde una valida occasione per adottare validi strumenti di prevenzione a fatti come quelli sopra accennati. Le linee ...