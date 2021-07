(Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Al momento l'azione del governo non risente della guerra interna che va avanti da giorni nel Movimento. Un ‘big' pentastellato ammette che l'incontro con il ministro Cartabia è stato rinviato, che la riforma del processo penale calendarizzata per il 23 luglio alla Camera rischia di slittare a dopo l'estate. Ma sono tante i provvedimenti sui quali i gruppi parlamentari dovranno pronunciarsi da qui alla pausa estiva e il timore nel Movimento 5 stelle è che sarà difficile interloquire con l'esecutivo, “questa fase di debolezza potrebbe penalizzarci non poco, è già capitato con il cashback”, dice la stessa fonte. Sullo sfondo oltre alla partita sulla giustizia (Salvini accelera sulla ...

Advertising

Hygbor : È gelo tra Conte e Grillo (tra le incognite politiche) - Agenzia_Italia : È gelo tra Conte e Grillo (tra le incognite politiche) - fisco24_info : È gelo tra Conte e Grillo (tra le incognite politiche): AGI - Al momento l'azione del governo non risente della gue… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Il sorriso di “Lady D” attenua il gelo tra William e Harry - peppe844 : RT @repubblica: Il sorriso di “Lady D” attenua il gelo tra William e Harry -

Ultime Notizie dalla rete : gelo tra

Conte e GrilloIeri è calato ildurante l'audizione presso la Commissione Affari Esteri del giornalista de L'... Moscardini sembra fare da interlocutorele preoccupazioni del lombardo Gatti autore del ...Ma sono tante i provvedimenti sui quali i gruppi parlamentari dovranno pronunciarsi da qui alla pausa estiva e il timore nel Movimento 5 stelle è che sarà difficile interloquire con l’esecutivo, “ques ...Elisabetta Gregoraci sta conducendo, come da un po' di anni il Festival estivo, Battiti Live 2021, che va in onda dalla splendida Otranto. “Battiti è ormai alla 19esima edizione e andrà in onda per 5 ...