Dove può andare davvero il partito di Conte? (Di venerdì 2 luglio 2021) Giuseppe Conte (Foto: Alessandra Benedetti – Corbis/Getty Images)Sul partito di Conte girano numeri piuttosto fantasiosi. I sondaggisti, che pure sull’eventualità avevano già le antenne ben dritte, stanno ancora cercando di capirne di più e sul conto di una possibile lista dell’ex presidente del Consiglio negli ultimi giorni ne abbiamo sentite di ogni colore: “Può arrivare al 18-20%” ha spiegato Antonio Noto. “Non credo che una lista Conte potrà avere un seguito e che duri a lungo” ha aggiunto Renato Mannheimer. “Un partito personale di un leader apprezzato può raccogliere sicuramente percentuali di ... Leggi su wired (Di venerdì 2 luglio 2021) Giuseppe(Foto: Alessandra Benedetti – Corbis/Getty Images)Suldigirano numeri piuttosto fantasiosi. I sondaggisti, che pure sull’eventualità avevano già le antenne ben dritte, stanno ancora cercando di capirne di più e sul conto di una possibile lista dell’ex presidente del Consiglio negli ultimi giorni ne abbiamo sentite di ogni colore: “Può arrivare al 18-20%” ha spiegato Antonio Noto. “Non credo che una listapotrà avere un seguito e che duri a lungo” ha aggiunto Renato Mannheimer. “Unpersonale di un leader apprezzato può raccogliere sicuramente percentuali di ...

Advertising

matteosalvinimi : L’OMS lancia l’allarme Covid dall’Africa, dove solo l’1% della popolazione è vaccinata. Cosa fare? Bloccare sbarchi… - ilpost : Tutto quello che dovete sapere sul 'Green pass': a partire da come lo si ottiene, per quanto tempo è valido, DOVE è… - petergomezblog : @lucianocapone @claudiocerasa Si presume caro Luciano. Trovo sbagliato non basarsi su cifre, ignorare il fatto che… - winegogh_ : mi fanno morire le twitterine che pensano che leggere sia una cosa così speciale e si sentono in un FF dove loro so… - chiarapellegri9 : RT @matteosalvinimi: L’OMS lancia l’allarme Covid dall’Africa, dove solo l’1% della popolazione è vaccinata. Cosa fare? Bloccare sbarchi, b… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove può Volvo, Concept Recharge è il manifesto del futuro. Progetto anticipa il futuro elettrificato dalla casa scandinava ...passo con una maggiore versatilità e dimostrano ciò che la tecnologia può consentire a livello di design'. Il ripensamento degli spazi porta anche la possibilità di intervenire sull'abitacolo, dove ...

Covid e viaggi sicuri: come ottenere il rimborso del biglietto del treno se ti ammali ... a causa della situazione epidemiologica Ha programmato in Italia un viaggio in uno Stato estero dove, a causa dei contagi, è stato vietato l'arrivo. La richiesta di rimborso può essere effettuata, ...

Messina: «L’Europa con la ripartenza può tornare protagonista E l’Italia avrà un ruolo» Il Sole 24 ORE ...passo con una maggiore versatilità e dimostrano ciò che la tecnologiaconsentire a livello di design'. Il ripensamento degli spazi porta anche la possibilità di intervenire sull'abitacolo,...... a causa della situazione epidemiologica Ha programmato in Italia un viaggio in uno Stato estero, a causa dei contagi, è stato vietato l'arrivo. La richiesta di rimborsoessere effettuata, ...