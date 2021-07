Donnarumma: “Una vittoria straordinaria” (Di venerdì 2 luglio 2021) "La partita era interminabile. Siamo un gruppo straordinario, non molliamo niente, ce lo meritiamo tutto e ora giochiamoci la semifinale, piano piano verso il nostro obiettivo". Così Gigio Donnarumma a Raisport al termine del match che qualifica l'Italia per le semifinali dell'Europeo.La parata su De Bruyne qualificante del suo match: "Io cerco sempre di dare sempre il massimo, sono emozionato, è la mia prima competizione importante e il mio obiettivo era andare il più avanti possibile con questa maglia. Spero di realizzare il sogno di tutti". Il rigore? "Eravamo un po` arrabbiati ma ci siamo calmati subito perché non possiamo sprecare energie. Nel secondo tempo abbiamo ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 luglio 2021) "La partita era interminabile. Siamo un gruppo straordinario, non molliamo niente, ce lo meritiamo tutto e ora giochiamoci la semifinale, piano piano verso il nostro obiettivo". Così Gigioa Raisport al termine del match che qualifica l'Italia per le semifinali dell'Europeo.La parata su De Bruyne qualificante del suo match: "Io cerco sempre di dare sempre il massimo, sono emozionato, è la mia prima competizione importante e il mio obiettivo era andare il più avanti possibile con questa maglia. Spero di realizzare il sogno di tutti". Il rigore? "Eravamo un po` arrabbiati ma ci siamo calmati subito perché non possiamo sprecare energie. Nel secondo tempo abbiamo ...

