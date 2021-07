Distanze: Vicino Lontano a Udine fino a domenica 4 luglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Entra nel vivo del suo cartellone la 17esima edizione del festival Vicino/Lontano, dedicata al tema “Distanze”, in programma a Udine fino a domenica 4 luglio, a cura di Paola Colombo e Franca Rigoni. per la supervisione scientifica dell’antropologo Nicola Gasbarro. Domani, sabato 3 luglio, è particolarmente intenso il programma della giornata centrale del festival: evento clou, alle 21 nella Chiesa di San Francesco sarà il panel dedicato a “Il contatto indispensabile”, un articolato focus condotto dal giornalista e inviato di “Piazzapulita” Alessio ... Leggi su udine20 (Di venerdì 2 luglio 2021) Entra nel vivo del suo cartellone la 17esima edizione del festival, dedicata al tema “”, in programma a, a cura di Paola Colombo e Franca Rigoni. per la supervisione scientifica dell’antropologo Nicola Gasbarro. Domani, sabato 3, è particolarmente intenso il programma della giornata centrale del festival: evento clou, alle 21 nella Chiesa di San Francesco sarà il panel dedicato a “Il contatto indispensabile”, un articolato focus condotto dal giornalista e inviato di “Piazzapulita” Alessio ...

Advertising

vicinolontano : RT @puntozerofm: Continuano gli appuntamenti in programma per @vicinolontano, una 17esima edizione dal tema distanze. Con l'economista Cris… - Fiordal08016540 : RT @R_o_si1: 'Nel buio della notte si scoprono le vere distanze . Ciò che è vicino può sparire, ciò che lontano ritornare .Solo ciò che hai… - puntozerofm : Continuano gli appuntamenti in programma per @vicinolontano, una 17esima edizione dal tema distanze. Con l'economis… - bellalilli161 : RT @R_o_si1: 'Nel buio della notte si scoprono le vere distanze . Ciò che è vicino può sparire, ciò che lontano ritornare .Solo ciò che hai… - aisiktir_ : RT @R_o_si1: 'Nel buio della notte si scoprono le vere distanze . Ciò che è vicino può sparire, ciò che lontano ritornare .Solo ciò che hai… -