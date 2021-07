Covid, OMS: “Casi Europa +10% dopo 2 mesi di calo” (Di venerdì 2 luglio 2021) dopo 2 mesi di calo i Casi di contagio da Covid in Europa sono aumentati del 10%, si rischia la quarta ondata in autunno: è il monito dell’OMS (Screen video)I Casi di positività al Covid-19 in Europa sono tornati ad aumentare dopo due mesi di calo e c’è il rischio di una nuova ondata a meno che non rimaniamo disciplinati”. E’ il monito lanciato dall‘Organizzazione Mondiale della Sanità. “La scorsa settimana il numero di Casi è cresciuto del 10% a causa dell’aumento di ... Leggi su ck12 (Di venerdì 2 luglio 2021)didi contagio dainsono aumentati del 10%, si rischia la quarta ondata in autunno: è il monito dell’OMS (Screen video)Idi positività al-19 insono tornati ad aumentareduedie c’è il rischio di una nuova ondata a meno che non rimaniamo disciplinati”. E’ il monito lanciato dall‘Organizzazione Mondiale della Sanità. “La scorsa settimana il numero diè cresciuto del 10% a causa dell’aumento di ...

