Covid oggi Basilicata, 4 contagi: bollettino 2 luglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Potenza, 2 lug. (Adnkronos) - In Basilicata sono 4 contagi da coronavirus oggi, 2 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono registrati morti. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 16 (+1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 682 (+3). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 3.704 dosi. Finora sono 298.193 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (53,9 per cento) e 159.761 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (28,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 457.954.

