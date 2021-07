Covid Gb, “mascherine e distanziamento per 5 anni in piano emergenza” (Di venerdì 2 luglio 2021) Coronavirus in Gran Bretagna, ci sarebbero l’obbligatorietà nell’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale per i prossimi cinque anni nella bozza del piano d’emergenza per l’inverno che il governo britannico si accinge a valutare per far fronte a eventuali nuove ondate pandemiche. Lo scrive il Daily Mirror, mentre il Guardian mette in evidenza la preoccupazione del Servizio sanitario britannico per la revoca delle restrizioni anti Covid-19 dal prossimo 19 luglio. Tra le opzioni che i ministri valuteranno di applicare c’è anche lo smart working e la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021) Coronavirus in Gran Bretagna, ci sarebbero l’obbligatorietà nell’uso della mascherina e il rispetto delsociale per i prossimi cinquenella bozza deld’per l’inverno che il governo britco si accinge a valutare per far fronte a eventuali nuove ondate pandemiche. Lo scrive il Daily Mirror, mentre il Guardian mette in evidenza la preoccupazione del Servizio sanitario britco per la revoca delle restrizioni anti-19 dal prossimo 19 luglio. Tra le opzioni che i ministri valuteranno di applicare c’è anche lo smart working e la ...

