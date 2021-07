Calciomercato Milan | Leao protagonista | Maxi scambio in Spagna

(Di venerdì 2 luglio 2021) Iltiene gli occhi puntati sull’attacco dove servirà un co-titolare per Ibrahimovic. Mirino in casacon un possibileper Gerard Moreno del Villarreal Sta nascendo il nuovo… L'articoloinè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, operazione #Tonali in chiusura: nuovo sconto del #Brescia - DiMarzio : #Pobega, #Lirola e #Fisic: il punto sul mercato dell'#Atalanta - DiMarzio : Da #Tonali a #Bakayoko e #Odriozola: le ultime sul #calciomercato del #Milan - KunGrax : RT @salda__: Con Tadic penso abbiamo superato i 110 nomi nuovi accostati al Milan. Acquisti fatti di questi nomi detti dai giornalisti ed e… - sportli26181512 : Marchetti a Sky: 'Parti più vicine tra Milan e Brescia per Tonali. Hauge interesse all'Eintracht': Intervenuto ai m… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Un esempio è LEAO che ilvaluta 25 milioni, l'altro è POBEGA che potrebbe partire per 12 - 13. Insomma, con gli incastri giusti Maldini e Massara possono arrivare a Schick, un centravanti da ...Commenta per primo Secondo il quotidiano La Grada , due giocatori potrebbero uscire dall' Espanyol : Javi Puado piace al Betis , mentre l'exDidac Vilà può finire in Segunda Division all' Eibar .Calciomercato Milan, i rossoneri starebbero per piazzare un super colpo in attacco. L'ex Real Madrid ad un passo ...Contro l'Inghilterra, negli ottavi di finale di Euro 2012, Andryi Shevchenko ha giocato la sua ultima partita da calciatore. Contro l'Inghilterra disputerà domani all'Olimpico di Roma il match più imp ...