Buongiorno dalla Borsa 2 luglio 2021

(TeleBorsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,38%; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il Nasdaq 100, fermandosi a 14.560,05 punti. Tokyo allunga timidamente il passo dello 0,27% e chiude a 28.783,3 punti. Giornata da dimenticare per Shenzhen, che riporta un -2,45% e termina gli scambi a 14.670,7 punti. Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari, che tratta sulla parità. Si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,28%; bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,21%; poco mosso

