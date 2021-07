Amadeus: pronto per il terzo Sanremo? (Di venerdì 2 luglio 2021) Si fa sempre più concreta l’ipotesi di rivedere Amadeus sul palco del Festival di Sanremo anche nel 2022. Il Direttore Artistico delle ultime due edizioni ha rivelato in conferenza stampa di voler realizzare il vero Festival della rinascita. Si ricomincia a parlare di Festival di Sanremo. Già dall’ultima edizione, i vertici Rai hanno subito espresso la loro preferenza nei confronti di un Amadeus ter, su apprezzamento anche del Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 2 luglio 2021) Si fa sempre più concreta l’ipotesi di rivederesul palco del Festival dianche nel 2022. Il Direttore Artistico delle ultime due edizioni ha rivelato in conferenza stampa di voler realizzare il vero Festival della rinascita. Si ricomincia a parlare di Festival di. Già dall’ultima edizione, i vertici Rai hanno subito espresso la loro preferenza nei confronti di unter, su apprezzamento anche del Articolo completo: dal blog SoloDonna

