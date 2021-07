10 000 vele contro la violenza sulle donne | De Dominicis | “Adesione altissima”

Stelle_Sport : Domenica 4 luglio la LNI organizza il 10.000 Vele di Solidarietà contro la violenza sulle donne - PolicoRobot : RT @egidio_gialdini: Anche l'Amministrazione Comunale di POLICORO, presieduta dal Sindaco Enrico MASCIA, parteciperà la flash-mob “10.000 v… - egidio_gialdini : Anche l'Amministrazione Comunale di POLICORO, presieduta dal Sindaco Enrico MASCIA, parteciperà la flash-mob “10.00… - SacchettaTS : RT @STV_social: La STV sostiene 10.000 Vele contro la violenza sulle donne - MailaZarattini : RT @STV_social: La STV sostiene 10.000 Vele contro la violenza sulle donne -

Ultime Notizie dalla rete : 000 vele

AMMINISTRAZIONE IN PRIMA LINEA CON IL SINDACO - AMMIRAGLIO IN BARCA A VELA " 10.contro la violenza di genere: cambiamo la rotta insieme": a nche la costa ionica policorese, domenica 4 luglio, parteciperà al grande flash mob organizzato in tutt'Italia per dire NO alla ...Tutto pronto a Manfredonia per "10.contro la violenza di genere - Cambiamo rotta insieme", l'iniziativa nazionale della nautica che si terrà domenica 4 luglio, ideata dall'associazione di ...Un’idea nata dall’omonima associazione che per il 2021 ha deciso di coinvolgere l’intero mondo della Vela Italiana per esprimere un concreto sostegno alla lotta contro la violenza sulle donne. L'event ...“10.000 vele contro la violenza di genere: cambiamo la rotta insieme”: anche la costa ionica policorese, domenica 4 luglio, parteciperà al grande flash ...