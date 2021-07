Wimbledon 2021, Roger Federer: “Importante rimanere in tabellone. Non so come sto, ma l’anno scorso non avrei potuto neanche camminare” (Di giovedì 1 luglio 2021) Seconda sfida ad un francese ed anche il secondo turno è superato per Roger Federer. La stella del tennis internazionale prosegue il suo cammino sul prato di casa in quel di Wimbledon: approda al terzo turno battendo senza patemi, in tre set, Richard Gasquet. Le sue parole alla fine dell’incontro: “L’atmosfera è stata ottima, per me è stata una partita meravigliosa, sono molto contento, la partita è andata sempre meglio, è stato un primo set molto combattuto poi è finita meglio”. Sulla condizione: “Non so qual è il mio reale stato di forma. Nei primi due turni non è Importante giocare bene, ma essere ancora in ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Seconda sfida ad un francese ed anche il secondo turno è superato per. La stella del tennis internazionale prosegue il suo cammino sul prato di casa in quel di: approda al terzo turno battendo senza patemi, in tre set, Richard Gasquet. Le sue parole alla fine dell’incontro: “L’atmosfera è stata ottima, per me è stata una partita meravigliosa, sono molto contento, la partita è andata sempre meglio, è stato un primo set molto combattuto poi è finita meglio”. Sulla condizione: “Non so qual è il mio reale stato di forma. Nei primi due turni non ègiocare bene, ma essere ancora in ...

