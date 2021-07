Wimbledon 2021, il montepremi e il prize money (Di giovedì 1 luglio 2021) Il montepremi e il prize money di Wimbledon 2021, terzo Slam stagionale dopo Australian Open e Roland Garros. Sull’erba britannica va in scena il classico major, con il numero uno del mondo Novak Djokovic pronto a far suoi anche i Championships. Matteo Berrettini guida la truppa italiana assieme a giocatori come solo Jannik Sinner, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, ma non solo. I punti restano i medesimi per ogni Slam, mentre cambiano le cifre. Per il vincitore e la vincitrice ben 2000 punti valevoli per il ranking Atp oltre ad una somma di quasi 2 milioni di euro. Di seguito le cifre di ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Ile ildi, terzo Slam stagionale dopo Australian Open e Roland Garros. Sull’erba britannica va in scena il classico major, con il numero uno del mondo Novak Djokovic pronto a far suoi anche i Championships. Matteo Berrettini guida la truppa italiana assieme a giocatori come solo Jannik Sinner, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, ma non solo. I punti restano i medesimi per ogni Slam, mentre cambiano le cifre. Per il vincitore e la vincitrice ben 2000 punti valevoli per il ranking Atp oltre ad una somma di quasi 2 milioni di euro. Di seguito le cifre di ...

