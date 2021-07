William e Harry celebrano Lady Diana (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi, 1 luglio, sarà inaugurata nei giardini di Kensington Palace la statua in onore di Lady Diana, nata 60 anni fa. Saranno presenti i due fratelli, William e Harry, faccia a faccia dopo molte tensioni. Alcuni esperti reali sostengono che la principessa avrebbe visto meglio il figlio più piccolo e ribelle, Harry, nel ruolo di re, rispetto all’erede William, più posato, ma meno carismatico. Oggi, in occasione del Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi, 1 luglio, sarà inaugurata nei giardini di Kensington Palace la statua in onore di, nata 60 anni fa. Saranno presenti i due fratelli,, faccia a faccia dopo molte tensioni. Alcuni esperti reali sostengono che la principessa avrebbe visto meglio il figlio più piccolo e ribelle,, nel ruolo di re, rispetto all’erede, più posato, ma meno carismatico. Oggi, in occasione del Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

rtl1025 : ?? Oggi #LadyD avrebbe compiuto 60 anni. Per l’occasione i suoi figli, #Harry e #William, si riuniranno per inaugu… - peularis : 'Non potremmo mai sapere di che cos'altro sarebbe stata capace, ma Harry e io crediamo che nostra madre continui a… - VanityFairIt : I fratelli d'Inghilterra riuniti oggi per presentare la statua che, a Kensington, terrà vivo il ricordo della madre… - magixkoo : Asia che pensava che William ed Harry fossero i figli della Regina Elisabetta ???? SCHIATTO - medicojunghiano : RT @fanpage: Solo WIlliam e Harry all'inaugurazione della statua di #LadyDiana, assenti il Principe Carlo e la Regina -