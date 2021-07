Un secondo nutriente e non troppo calorico! Da provare (Di giovedì 1 luglio 2021) Coniglio al forno con topinambur Preparazione: 55 min.Calorie: Kcal INGREDIENTI PER 6 PERSONE:1,5 kg di coniglio tagliato a pezzi 160 g di olive nere al forno 600 g di topinambur 100 ml di brodo vegetale3 foglie di alloro 4 cucchiai di olio extravergine di olivasale, pepe in grani Procedimento Scaldate l’olio in una casseruola e rosolatevi il coniglio per 7-8 minuti su tutti i lati. Nel frattempo lavate, pelate e tagliate a pezzetti il topinambur. Trasferite il coniglio in una pirofila da forno insieme al suo fondo di cottura. Unite anche le olive, il topinambur, l’alloro e qualche grano di pepe nero. Regolate di sale e unite meta? del brodo vegetale. Infornate a 180 °C per ... Leggi su iodonna (Di giovedì 1 luglio 2021) Coniglio al forno con topinambur Preparazione: 55 min.Calorie: Kcal INGREDIENTI PER 6 PERSONE:1,5 kg di coniglio tagliato a pezzi 160 g di olive nere al forno 600 g di topinambur 100 ml di brodo vegetale3 foglie di alloro 4 cucchiai di olio extravergine di olivasale, pepe in grani Procedimento Scaldate l’olio in una casseruola e rosolatevi il coniglio per 7-8 minuti su tutti i lati. Nel frattempo lavate, pelate e tagliate a pezzetti il topinambur. Trasferite il coniglio in una pirofila da forno insieme al suo fondo di cottura. Unite anche le olive, il topinambur, l’alloro e qualche grano di pepe nero. Regolate di sale e unite meta? del brodo vegetale. Infornate a 180 °C per ...

