Un bambino del sud ha il 50% di possibilità in più di morire nel primo anno di vita rispetto ad uno del nord (Di giovedì 1 luglio 2021) Un bambino residente nel Mezzogiorno ha un rischio del 50% in più di morire nel primo anno di vita rispetto ad uno che nasce nelle regioni del nord . Tanto che, solo nel 2018, se il Mezzogiorno avesse ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 luglio 2021) Unresidente nel Mezzogiorno ha un rischio del 50% in più dineldiad uno che nasce nelle regioni del. Tanto che, solo nel 2018, se il Mezzogiorno avesse ...

Advertising

zaiapresidente : ? SE STO SOFFOCANDO SAI SALVARMI? In caso di ostruzione delle vie aeree in un bambino, una manovra adeguata può evi… - TgrRaiToscana : Eccolo #Nicola. Il #bambino di 21 mesi scomparso dalla sua casa. Nelle prime ore del mattino un giornalista della… - Avvenire_Nei : L'incubo di un bimbo di 7 anni che non fa nemmeno notizia Nel giorno del ritrovamento del piccolo Nicola passava su… - RuveraFabiana : RT @Ri_Ghetto: Bambino di un Tommaso se tu osi privarci di Valentina prima del tempo davvero va a finire male. #TemptationIsland - MammainProgress : #MammaInProgress : Allattamento al seno: è possibile in caso di mastectomia - -