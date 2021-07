Ultime Notizie Roma del 01-07-2021 ore 18:10 (Di giovedì 1 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale una sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Cavedine per l’Italia Questo è un momento favorevole sono le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi Che aggiunge alle certezze fornite dall’Europa e dalle scelte del governo la capacità di superare alcune di quelle che erano considerati barriere identitarie abbondanza di mezzi finanziari pubblici e privati sono circostanze eccezionali per le imprese le famiglie anche il momento favorevole ha sottolineato ancora draghi per coniugare efficienza con equità crescita con sostenibilità tecnologia con occupazione è un momento in cui torna a prevalere il gusto del futuro Viviamola piano ha ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021)dailynews radiogiornale una sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Cavedine per l’Italia Questo è un momento favorevole sono le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi Che aggiunge alle certezze fornite dall’Europa e dalle scelte del governo la capacità di superare alcune di quelle che erano considerati barriere identitarie abbondanza di mezzi finanziari pubblici e privati sono circostanze eccezionali per le imprese le famiglie anche il momento favorevole ha sottolineato ancora draghi per coniugare efficienza con equità crescita con sostenibilità tecnologia con occupazione è un momento in cui torna a prevalere il gusto del futuro Viviamola piano ha ...

Advertising

fanpage : Arrivano le prime sospensioni. - Agenzia_Ansa : Al via i saldi estivi, da oggi in Sicilia e dal 3 luglio in quasi tutta Italia. Ultime a partire la Puglia il 24 lu… - fanpage : 'Sembra più simile ai virus dell’influenza che non al virus pandemico conosciuto all’inizio del 2020? - che_pppalle : RT @ehifares: Ultime notizie: Federico Cesari ha di nuovo 18 anni - tempostretto : Un nuovo articolo: (I marciapiedi a Messina Sud sono sporchi) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime notizie… -