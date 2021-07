Tour de France 2021, le classifiche aggiornate dopo la sesta tappa: Van Der Poel ancora in giallo (Di giovedì 1 luglio 2021) Le classifiche del Tour de France 2021 aggiornate dopo la sesta tappa di 160 chilometri da Tours a Chateauroux, in cui il britannico della Deceuninck Quick Step, Mark Cavendish, si è imposto in volata sul belga Jasper Philipsen (Alpecine-Fenix) e sul Francese Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic). In testa alla generale resta l’olandese dell’Alpecine Fenix, Mathieu Van Der Poel, che dunque continuerà a vestire la maglia gialla, mentre lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) deve ancora ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Ledeldeladi 160 chilometri das a Chateauroux, in cui il britannico della Deceuninck Quick Step, Mark Cavendish, si è imposto in volata sul belga Jasper Philipsen (Alpecine-Fenix) e sulse Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic). In testa alla generale resta l’olandese dell’Alpecine Fenix, Mathieu Van Der, che dunque continuerà a vestire la maglia gialla, mentre lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) deve...

