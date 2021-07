Stefania Orlando pronta a diventare mamma. La decisione presa con il marito Simone Gianlorenzi (Di giovedì 1 luglio 2021) Stefania Orlando presto mamma, lei e il marito Simone Gianlorenzi hanno deciso di fare il grande passo. La coppia, che festeggia due anni di matrimonio, è più innamorata che mai e si è detta pronta a fare questo grande e importante passo. Stefania Orlando continua il suo percorso post Grande Fratello Vip, un’esperienza che, a suo dire, l’ha cambiata migliorandole la vita. Anche la decisione di allargare la famiglia sarebbe frutto di questo percorso nuovo, ma ci sono delle precisazioni. Stefania ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 luglio 2021)presto, lei e ilhanno deciso di fare il grande passo. La coppia, che festeggia due anni di matrimonio, è più innamorata che mai e si è dettaa fare questo grande e importante passo.continua il suo percorso post Grande Fratello Vip, un’esperienza che, a suo dire, l’ha cambiata migliorandole la vita. Anche ladi allargare la famiglia sarebbe frutto di questo percorso nuovo, ma ci sono delle precisazioni....

