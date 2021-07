Spostamento Ecopunto di contrada San Chirico | la soddisfazione del Comitato Pezzapiana

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente deldi Quartiere, Marcello Palladino, a proposito delloe soppressione dell’di raccolta n. 12 di c.da S., ringrazia l’amministrazione comunale, il Sindaco On. Mastella, il Presidente dell’Asia dott. Madaro e l’Assessore alle Contrade, Coppola, per l’immediato interessamento. “Tale, afferma Palladino, era diventato da diversi anni ormai, una discarica a cielo aperto; trovandosi lungo una strada di passaggio, comoda per parcheggiare e scaricare, agevola lo sconsiderato conferimento di ...