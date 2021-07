Salerno, appello agli imprenditori: “Salviamo l’Arco dei Diavoli” (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFu nel 2019 l’ex parlamentare Tino Iannuzzi a sollevare la questione della messa in sicurezza e salvaguardia degli Archi dei Diavoli, l’antico acquedotto medioevale che attraversa la città di Salerno per il quale è stato presentato questa mattina il progetto di fundraising che cercherà di reperire delle risorse per la riqualificazione degli “Archi del diavolo”. L’idea di cercare anche tra i privati fondi per sostenere l’intervento attraverso l’iscrizione all’Art Bonus è della consigliera comunale Sara Petrone che con il sindaco Vincenzo Napoli e gli assessori De Maio e Willburger ha presentato l’adesione al progetto. Gli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFu nel 2019 l’ex parlamentare Tino Iannuzzi a sollevare la questione della messa in sicurezza e salvaguardia degli Archi dei, l’antico acquedotto medioevale che attraversa la città diper il quale è stato presentato questa mattina il progetto di fundraising che cercherà di reperire delle risorse per la riqualificazione degli “Archi del diavolo”. L’idea di cercare anche tra i privati fondi per sostenere l’intervento attraverso l’iscrizione all’Art Bonus è della consigliera comunale Sara Petrone che con il sindaco Vincenzo Napoli e gli assessori De Maio e Willburger ha presentato l’adesione al progetto. Gli ...

anteprima24 : ** ##Salerno, appello agli imprenditori: “Salviamo l’Arco dei Diavoli” ** - LEBBY4EVER : RT @zampa_qua: URGENTE ????????3318029453 Megan???Ancora un appello per lei,?? affettuosa e molto socievole ma purtroppo la sua vita si svolge i… - CinqueNews : Salernitana, l’appello dei tifosi: “Salerno non merita tutto questo” - caroletta71 : RT @zampa_qua: URGENTE ????????3318029453 Megan???Ancora un appello per lei,?? affettuosa e molto socievole ma purtroppo la sua vita si svolge i… - Giuseppe_5823 : RT @zampa_qua: URGENTE ????????3318029453 Megan???Ancora un appello per lei,?? affettuosa e molto socievole ma purtroppo la sua vita si svolge i… -