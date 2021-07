Riforma fiscale | via libera della Camera per le linee guida

Advertising

borghi_claudio : Saltato il tentativo di inserire nel testo sulla riforma fiscale il cambio dei valori catastali. Sarebbe stato un m… - SkyTG24 : Fisco, ok delle Commissioni Finanze delle Camere a riforma Irpef: giù tasse su ceto medio - fattoquotidiano : La 'bozza' della riforma fiscale è di appena 21 pagine, dentro si delineano una pioggia di tagli alle tasse sulle… - umbertopace93 : RT @borghi_claudio: Saltato il tentativo di inserire nel testo sulla riforma fiscale il cambio dei valori catastali. Sarebbe stato un massa… - mazzarellantoni : RT @marattin: Dopo 6 mesi di lavoro, 61 audizioni e tante analisi e discussioni, ieri le due Commissioni Finanze hanno approvato il documen… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma fiscale

...sospeso per un semestre e le risorse risparmiate saranno utilizzate per finanziare ladegli ... Articolo originale pubblicato su Informazionequi: Il cashback si ferma il 30 giugno 2021 e ...... ma soprattutto in quei settori dell'economia già a bassa evasione. Per cui l'obiettivo ... Il Governo potrebbe utilizzare questo tesoretto per rifinanziare ladegli ammortizzatori ...Armatori in pressing per essere esentati dalla tassa, dopo decenni di lauti guadagni. Merk (Ocse) all'HuffPost: "Momento buono per porre fine a distorsioni della concorrenza" ...1' di lettura 01/07/2021 - La Riforma Fiscale: un'occasione da non perdere per mandare un segnale importante alle micro e piccole imprese. "Auspichiamo che le Commissioni Finanze di Camera e Senato, n ...