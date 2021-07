Olimpia Milano, salutato Jeff Brooks: l’azzurro approda alla Reyer Venezia (Di giovedì 1 luglio 2021) Jeff Brooks, come annunciato da un comunicato dell’Olimpia Milano, lascia i meneghini dopo tre stagioni: “La Pallacanestro Olimpia Milano desidera ringraziare Jeff Brooks per i tre anni trascorsi insieme, durante i quali ha aiutato la squadra a conquistare una Coppa Italia e due Supercoppe, oltre a raggiungere le Final Four di EuroLeague. A Brooks e alla famiglia, vanno tutti i nostri migliori auguri per il futuro”, si legge. Lo statunitense naturalizzato italiano ha poi firmato con la ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021), come annunciato da un comunicato dell’, lascia i meneghini dopo tre stagioni: “La Pcanestrodesidera ringraziareper i tre anni trascorsi insieme, durante i quali ha aiutato la squadra a conquistare una Coppa Italia e due Supercoppe, oltre a raggiungere le Final Four di EuroLeague. Afamiglia, vanno tutti i nostri migliori auguri per il futuro”, si legge. Lo statunitense naturalizzato italiano ha poi firmato con la ...

