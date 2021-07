Mr Wrong, anticipazioni: Tolga accusa Ezgi, arriva la denuncia (Di giovedì 1 luglio 2021) Mentre Cansu scoprire di non essere veramente incinta, Ozgur riesce finalmente ad ottenere la licenza per il nuovo locare. Il problema è che Tolga vuole ancora rovinare il cugino e quindi acquisterà l’intero stabile portando nuovamente dei problemi. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani venerdì 2 luglio 2021. Ricordiamo anche che questa risulterà essere l’ultima puntata pomeridiana della serie tv turca che verrà sostituita da Brave and beautiful. Niente paura per i fan che potranno continuare a seguirla in prima serata a partire dal 6 luglio. Ma torniamo alle nostre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 luglio 2021) Mentre Cansu scoprire di non essere veramente incinta, Ozgur riesce finalmente ad ottenere la licenza per il nuovo locare. Il problema è chevuole ancora rovinare il cugino e quindi acquisterà l’intero stabile portando nuovamente dei problemi. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con ledi Love is in the air per la puntata di domani venerdì 2 luglio 2021. Ricordiamo anche che questa risulterà essere l’ultima puntata pomeridiana della serie tv turca che verrà sostituita da Brave and beautiful. Niente paura per i fan che potranno continuare a seguirla in prima serata a partire dal 6 luglio. Ma torniamo alle nostre ...

