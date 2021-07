Milan, arriva la confessione: “Shevchenko amerebbe allenare il Milan” (Di giovedì 1 luglio 2021) Tassotti ammette: “Shevchenko al Milan? Credo che un pensiero ce l’abbia fatto. amerebbe un giorno allenare i rossoneri” Mauro Tassotti, vice ct dell’Ucraina sorprendente protagonista dell’Europeo, ha parlato anche del suo head coach, Andriy Shevchenko: “allenare il Milan? Credo che Sheva un pensiero ce l’abbia fatto. amerebbe un giorno, secondo me, tornare dove ha fatto così Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 1 luglio 2021) Tassotti ammette: “al? Credo che un pensiero ce l’abbia fatto.un giornoi rossoneri” Mauro Tassotti, vice ct dell’Ucraina sorprendente protagonista dell’Europeo, ha parlato anche del suo head coach, Andriy: “il? Credo che Sheva un pensiero ce l’abbia fatto.un giorno, secondo me, tornare dove ha fatto così Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

